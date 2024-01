Zoektocht naar bezuinigingen op Dudok aan het Diep: ‘Genoodzaakt zeer scherp aan de wind te zeilen’

Het budget van de gemeente Groningen voor de aanleg van Dudok aan het Diep is mogelijk niet toereikend om alles precies in te richten zoals gepland. Vanwege moeilijk verlopen aanbestedingen vallen de aanleg van de openbare ruimte op de kade en de aanleg van de vlonder duurder uit, waardoor nu al geschoven moet worden met geld binnen het project.

De bouw van Dudok aan het Diep ging eerder deze maand van start. De bedoeling is dat er op de locatie gerecreëerd kan worden aan het water, waarbij er ook groen komt. Het voormalige pompstation wordt gerestaureerd. Het contact met het water is belangrijk in het plan. Een deel van het plein zal in hout worden uitgevoerd, met trappen die richting het water gaan. Onderdeel is ook een vlonder, die een echte eyecatcher moet worden. Als alle werkzaamheden voorspoedig en volgens plan verlopen, is de aanleg van Dudok aan het Diep komende herfst klaar.

Schuiven met geld binnen project

Maar het gemeentebestuur laat woensdag aan de raad weten dat de financiering van het plan duurder is geworden dan gepland. Hoewel er nu nog net genoeg geld in de pot zit, is er te weinig geld als er onvoorziene kosten worden gemaakt. Forse financiële tegenvallers worden vooralsnog niet verwacht, stelt het college. Alleen vertraging door werkzaamheden die elkaar in de weg zitten worden aangehaald als mogelijk probleem.

Hoewel de financiën dus beheersbaar lijkt, vraagt het college aan de raad toestemming om, binnen het totale project, te schuiven met geld. Het college denkt dat de restauratie van het Dudok-gebouwtje, wat hoorde bij een tankstation bij de Ebbingebrug, waarschijnlijk iets goedkoper kan worden uitgevoerd dan begroot. Geld wat hier overblijft, zou dan in de pot voor de rest van de plannen kunnen.

Ongelukkige aanbesteding laat project ’tegen de grenzen van het krediet aanlopen’

In totaal is er 3,25 miljoen gereserveerd voor Dudok aan het Diep, met daarnaast nog eens 860.000 euro voor de restauratie van het Dudok-gebouwtje. De aanleg de steiger en de herinrichting van de kade komen boven de geraamde kosten uit. “De oorzaak hiervan is dat door de marktomstandigheden er minder concurrentiewerking is geweest”, schrijft het college. “Dit heeft tot een hogere inschrijfprijs geleid bij de inschrijving van het landdeel. Bij de inschrijving voor het vlonderdeel hebben meerdere aannemers zich op het laatste moment teruggetrokken zodat we slechts met één aannemer overbleven.”

Zoektocht naar bezuinigingen

Daarom wordt er nu, met name op het gebied van het ‘landdeel’ van Dudok aan het Diep, gezocht naar mogelijke bezuinigingen. De eerste zijn al ingetekend. Eén van de geplande zitelementen verdwijnt en wordt ingevuld met groen. Samen met de aannemer probeert het gemeentebestuur te kijken naar meer kostenbesparingen. Volgens het college wordt daarbij geprobeerd om ‘de kwaliteit geen geweld aan te doen.’