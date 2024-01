Zeven jaar cel geëist tegen vermeend bendeleider voor betrokkenheid bij dood hulpverleenster uit Stad

Foto: Tom Veenstra

Een 20-jarige man uit Emmen moet, als het aan het Openbaar Ministerie ligt, zeven jaar brommen. Het OM vraagt de veroordeling onder andere vanwege zijn betrokkenheid bij de dood van de 26-jarige Marit van Koetsveld uit Groningen.

De Emmenaar is, volgens het OM, de leider van een jeugdbende die kwetsbare jongeren inzette bij het plegen van overvallen. Jemaine S. zou de twee tieners die verantwoordelijk worden gehouden voor de dood van Van Koetsveld hebben aangespoord een tankstation te overvallen op 14 januari vorig jaar. De twee (destijds 16 en 19 jaar oud) zouden bang zijn geweest om met lege handen terug te keren, nadat de overval was mislukt.

Het tweetal ging daarom af op een kluis bij jeugdinstelling Yorneo in Emmen, waar de nu zeventienjarige verdachte destijds verbleef. Van Koetsveld had de sleutel van deze kluis. Deze tweede overval zou uit de hand zijn gelopen, toen er werd ingestoken op de hulpverleenster uit Groningen. Hulpverlening mocht niet meer baten en de 26-jarige vrouw overleed ter plaatse. De twee verdachten voor de dood van Van Koetsveld (inmiddels 17 en 20 jaar oud) hoorden vorige week al twee en tien jaar cel en tbs met dwangverpleging tegen zich eisen.

Het OM verdenkt de verdachte van medeplichtigheid aan een gekwalificeerde doodslag op Van Koetsveld, omdat hij de twee tieners zou hebben aangespoord de overval te plegen. De Emmenaar zou, zo stelt het OM, na de overval ook delen in de buit. S. zou ook de kleding en het mes hebben geleverd voor de mislukte overval.

S. zelf ontkent in alle toonaarden de opdracht voor de overval te hebben gegeven, meldt RTV Drenthe. De twee tieners zouden, na de roofpoging met dodelijke afloop, wel bij S. aan de deur zijn geweest. Volgens S. stuurde hij het tweetal weg. Maar één van de twee is wel binnen geweest in de woning, want het bloed van de overleden jeugdbegeleidster werd gevonden en de woning en haar bebloede telefoon lag op het dak van de woning van S.

S. en twintigjarige Stadjer worden ook verdacht van een overval op de McDonalds in Emmen. Ook de jongste van de twee verdachten van de dood van Van Koetsveld was waarschijnlijk bij deze overval betrokken. Volgens het OM schoot de jongen onder meer in het plafond met een vuurwapen. S. wordt ook verantwoordelijk gehouden voor misdrijven in andere plaatsen, waaronder de diefstal van scooters in de stad Groningen.