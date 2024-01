Zernike Campus heeft medio dit jaar 400 nieuwe studentenkamers

De eerste heipalen voor de bouw van het nieuwe studentencomplex Proxima op de Zernike Campus zitten in de grond. Het is het eerste wooncomplex op de Campus en wordt deze zomer opgeleverd.

Proxima krijgt 401 kamers die tijdens de piekperiode aan het einde van de zomer, dubbel bezet kunnen worden zodat er 802 studenten gehuisvest kunnen worden. Monique Louwes van SSH: ‘Hiermee bieden we een oplossing voor de jaarlijkse ‘piekperiode’ aan het begin van het studiejaar voor internationale studenten in Groningen.’ Het kamertekort onder deze studenten is een jaarlijks terugkerend probleem. In de zomerperiode komen ze naar Nederland, maar afgestudeerde studenten hebben hun kamer dan nog niet verlaten.

“We zijn blij dat in Groningen zo proactief wordt gehandeld om het probleem met de ‘piekperiode’ op te lossen, dit zien we niet in andere studentensteden”, zegt Ken Hesselink, voorzitter van de Groninger Studentenbond (GSb). ‘De huidige woningnood onder studenten is extreem en dit soort projecten dragen zeker bij aan een oplossing.’

In het nieuws complex wordt veel aandacht besteed aan elkaar leren kennen en samen delen. Elk huis met zo’n 40 kamers heeft een eigen centrale entree, met een eigen identiteit door kleurgebruik. In de gezamenlijke woonkeuken kan samen gekookt en gegeten worden. De vier gebouwen vormen een kleinschalig studentengebied, met daartussen een groene kern als ontmoetingsplaats.

Proxima wordt gebouwd door Plegt-Vos Noord in opdracht van de SSH en met ontwikkelaar Jebber. Het studentencomplex bestaat uit biobased woonmodules van hout. Plegt-Vos ontwerpt de woonmodules in hun fabriek en ze monteren ze vervolgens op locatie. Hierdoor is de bouwtijd kort en is er minimale overlast voor de omgeving. Door de modulaire bouwmethode zijn de gebouwen op termijn te demonteren en te verplaatsen.