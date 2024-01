Zaterdag overwegend droog maar bewolkt, zondag een enkel buitje met ruimte voor de zon

Foto: Joris van Tweel

De twee weekenddagen kennen een ietwat verschillend weerbeeld. Zaterdag wordt overwegend droog, maar houdt de flinke bewolking de zon tegen. Zondag zien we de zon wel, maar valt er wel hier en daar en bui met in de avond en nacht kans op (natte) sneeuw.

Weerman Johan Kamphuis vertelt over het weekendweer: “Op zaterdag is er veel bewolking en kan er af en toe een spatje motregen vallen. Overwegend is het droog en het wordt 5 graden bij een matige wind uit het westen tot noordwesten. In de nacht naar zondag valt er wel regen, bij 3 graden. Zondag is er nu en dan zon, maar valt opnieuw er een enkele bui. In de namiddag en avond is er kans op natte sneeuw. Het wordt 3 of 4 graden bij een matige westelijke wind.”

Volgende week begint ‘een tikje guur’, aldus Kamphuis: “In de nacht naar maandag daalt de temperatuur naar rond het vriespunt en is er kans op een sneeuwbui. Bij een stevige noordwestenwind vallen er maandag overdag ook een paar winterse buien en wordt het 2 of 3 graden. Wel is er ook af en toe zon en schommelt het kwik in de nacht rond het vriespunt. Woensdag tot en met vrijdag is het vaak droog, schijnt af en toe de zon en valt er een enkele winterse bui. Overdag schommelt de temperatuur iets boven en in de nachten iets onder het vriespunt. In de avond, nacht en ochtend kan het gemakkelijk glad worden door bevriezing.”