Zakkenrollers aangehouden op ESNS, politie roept op om alert te zijn

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Politieagenten hebben in de nacht van vrijdag op zaterdag twee personen aangehouden die verdacht worden van zakkenrollerij. Dat meldt de politie op sociale media.

“Het was afgelopen nacht erg druk in de binnenstad vanwege Eurosonic Noorderslag”, schrijft de politie. “Twee personen zagen daardoor hun kans om te gaan zakkenrollen. Wij hebben het duo, een 26- en een 31-jarige, aangehouden.” De beide verdachten zijn overgebracht naar het politiebureau. Een onderzoek is inmiddels gestart.

Ook zaterdagavond en in de nacht van zaterdag op zondag worden er veel mensen verwacht. “Let goed op je eigendommen”, waarschuwt de politie.