Yeşilgöz houdt kaken in Groningen stijf op elkaar over formatie: “Hele energieke indruk”

Dilan Yesilgoz, minister van Justitie en Veiligheid Foto: ©RVD – Valerie Kuypers en Martijn Beekman

Partijleider Dilan Yeşilgöz-Zegerius van de VVD heeft zaterdag een bezoek gebracht aan Groningen. In MFC De Wijert aan de P.C. Hooftlaan vond de regionale ALV-vergadering van de partij plaats.

“Dat onze partijleider de ALV-vergadering bezoekt is bijzonder, maar tegelijkertijd is het geen verrassing”, vertelt fractievoorzitter Ietje Jacobs-Setz van de gemeentelijke fractie. “Tijdens de campagneperiode voor de Tweede Kamerverkiezingen is het Yeşilgöz-Zegerius niet gelukt om Groningen te bezoeken. Vandaag vond onze regionale ALV-vergadering plaats. We hebben haar een uitnodiging gestuurd, en daar is ze op ingegaan.”

“Voorlopig geen ministers leveren”

Jacobs-Setz spreekt van een prettige vergadering: “Als je denkt dat wij vandaag stiekem geïnformeerd zijn over het verloop van de formatieonderhandelingen, dan heb je het mis. Ze hield de kaken stijf op elkaar. Wel is ze ingegaan op het punt waarom de VVD in de formatietrein is gestapt: dat het belangrijk is om inhoudelijk mee te kunnen praten om conservatief-liberaal beleid mogelijk te maken, maar dat wel besloten is om voorlopig geen ministers te leveren.”

Ondermijning, Lelylijn en gaswinning

En voor Yeşilgöz-Zegerius betekende de vergadering ook luisteren. “Voor ons was dit een mooie gelegenheid om onze partijleider een tas met bagage mee te geven naar de onderhandelingstafel. We vinden bijvoorbeeld dat de spreidingswet er moet komen, maar dat er ook meer aandacht komt voor ondermijning. Op dit gebied zie je een verschuiving, waarbij er steeds meer ondermijning plaatsvindt op het platteland. En daarnaast hebben we de Kamerbrief ‘Nij begun’ onder de aandacht gebracht. In deze kabinetsreactie op het rapport van de parlementaire enquêtecommissie Aardgaswinning Groningen staan verschillende punten die wij bij Yeşilgöz-Zegerius kenbaar hebben gemaakt. Maar ook hebben we het gehad over de Lelylijn en de afspraken die vastgelegd zijn in de Groningenwet.”

“Energieke en doortastende indruk”

Jacobs-Setz laat weten dat de partijleider goed luisterde. “Ze heeft een drukke week achter de rug, en was gisteravond nog te gast op een ALV-vergadering van de VVD in Franeker. Toch maakte ze vandaag op mij een hele energieke en doortastende indruk. Ze wil datgene doen wat goed is voor Nederland. En ja, in zekere zin heeft de VVD het als derde partij nu ook wat makkelijker. Daarmee bedoel ik dat als je de grootste partij bent, je alles ook moet doen en oppakken. Je hebt nu een wat andere rol, waarbij de inbreng dat is wat goed is voor Nederland.”