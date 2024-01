Woningen ontruimd vanwege mogelijk gevaarlijke stof aan Oosterhaven

Foto: 112 Groningen

De brandweer heeft woensdagmiddag meerdere woningen ontruimd, nadat in een studentenhuis een vreemde lucht werd opgemerkt.

Volgens een woordvoerder van de brandweer zijn meerdere appartementen uit voorzorg ontruimd, omdat metingen aangeven dat er hoge concentraties van een stof in het gebouw zijn die mogelijk gevaarlijk kan zijn. Wat voor stof dit is, kan de brandweerwoordvoerder niet zeggen: “Onze meter laten zien dat de waardes hoog zijn, maar laten niet zien om welke stof het gaat. Dit moeten we laten onderzoeken.”

De hulpdiensten schaalden het incident op om meerdere hulpdiensten bij het pand te krijgen. Inmiddels zijn ook de politie, een ambulance de Inspectie voor de Leefomgeving en Transport bij het gebouw.