Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Aan het Van Brakelplein brak donderdagavond een brand uit in een woning. Het is nog onbekend wat de oorzaak is.

Rond 21:20 kreeg de alarmcentrale de melding binnen. De brandweer heeft een tankautospuit en een hoogwerker ingezet om de brand te blussen.