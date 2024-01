Woensdagavond marathon op ijsbaan Noordlaren

Marathon Noordlaren

In Noordlaren wordt woensdagavond de tweede marathon op natuurijs van deze winter gereden. Dat heeft ijsvereniging De Hondsrug deze ochtend bekendgemaakt.

De keurmeesters van de KNVB hebben woensdagmorgen een ijsdikte van gemiddeld 3,5 centimeter gemeten. De start van de wedstrijd voor dames is om 18.00 of 19.00 uur. Een uur later klinkt het startschot voor de heren.

De ijsbaan is inmiddels gesloten voor leden en niet-leden. Dit om de goede conditie van de baan in stand te houden.

De eerste marathon vond dinsdagavond plaats in Winterswijk. Voor woensdagavond was ook de baan in Haaksbergen in beeld, maar daar is het ijs niet goed genoeg.