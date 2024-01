“Woensdag wisselend bewolkt, komende dagen geregeld buien”

Foto: Joris van Tweel

De komende dagen valt er geregeld een bui. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis schakelen we vanaf komend weekend over op een weertype waarbij het vaak droog is.

“Woensdag is het wisselend bewolkt en klaart het vooral in de loop van de middag verder op”, vertelt Kamphuis. “Het blijft droog en het wordt 10 graden bij een vrij krachtige westenwind, windkracht 5. Donderdag zijn er perioden met zon en neemt de bewolking in de middag toe. Later volgt er lichte regen. Het wordt 8 graden bij een zwakke of matige wind uit het zuiden tot zuidwesten, windkracht 2 tot 3. In de nacht van donderdag op vrijdag stevige buien. Op vrijdag valt er eerst een bui, daarna breekt de zon geregeld door. Bij een stevige wind uit het westen tot noordwesten, windkracht 5 tot 6, wordt het 7 graden.”

“Het weekend verloopt overwegend droog en vrij rustig. Wel is er op beide dagen veel bewolking. Overdag wordt het rond de 7 graden en in de nachten ligt de temperatuur iets boven het vriespunt. Na het weekend komen we onder invloed te liggen van een krachtig hogedrukgebied dat vanaf Bretagne helemaal doorloopt tot de Balkan, en een groot deel van midden en het zuiden van Europa onder haar invloedsferen heeft. Dat betekent waarschijnlijk een langere periode van vaak droog weer en dus lijkt de compensatie voor de lange natte episode zich al aan te kondigen. Een horrorscenario voor ijs- en sneeuwliefhebbers.”

Meer informatie over het weer vind je op deze pagina.