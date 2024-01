“Woensdag stralend winterweer, aan het eind van de week oplopende temperaturen”

Na een aantal koude dagen loopt vanaf donderdag de temperatuur weer op. Toch denkt OOG-weerman Johan Kamphuis dat er na het komende weekend opnieuw vorst mogelijk is.

“Woensdag is het stralend zonnig winterweer”, vertelt Kamphuis. “De maximumtemperatuur schommelt rond het vriespunt en de noordoostenwind is zwak, toenemend naar matig, windkracht 2 tot 3. In de nacht van woensdag op donderdag gaat het matig vriezen met minima rond de -7 of -8 graden. Het is rustig en helder weer. Donderdag begint de dag nog met zon en vriest het. In de loop van de ochtend raakt het bewolkt, en loopt de temperatuur op. In de middag dooit het een graad of 3/4 bij een zwakke westenwind. In de nacht van donderdag op vrijdag minima rond of iets onder het vriespunt, en dan is er ook de kans op mist.”

“Vrijdag is er eerst kans op mist. Verder is het grijs en waterkoud bij 4 graden en valt er een spatje motregen. De zon zien we niet, of nauwelijks, bij een zwakke westelijke wind, windkracht 2. Zaterdag loopt de temperatuur op naar een graad of 5 en verder zijn de veranderingen klein, behalve dat het wat harder gaat waaien.

Zondag vallen er een paar buien bij 5 graden en na het weekend lijkt de temperatuur weer wat te gaan dalen en neemt de kans op wat lichte vorst en ook een winterse bui toe.”

