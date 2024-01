“Woensdag kans op een sneeuwbuitje, vanaf het weekend herfst met regen en harde wind”

Het kwakkelweer van de afgelopen dagen gaat aan het einde van de week plaatsmaken voor een aantal droge dagen. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis wordt het vanaf zondag herfst met regen en een stormachtige wind.

“Woensdag is er veel bewolking met in de ochtend een kleine kans op een sneeuwbui”, vertelt Kamphuis. “In de middag breekt de zon vanuit het noorden zo nu en dan door. Het wordt 0 tot 1 graad bij een zwakke, van zuidwest naar noordwest, draaiende wind, windkracht 2. In de nacht van woensdag op donderdag lichte vorst, -3 tot -4 graden. Lokaal is matige vorst mogelijk met de laagste temperatuur rond de -5 of -6 graden. Op donderdag zijn er flinke perioden met zon en wordt het rond de 3 graden. Het blijft droog bij een zwakke of matige wind uit het westen tot noordwesten, windkracht 2 tot 3. In de nacht van donderdag op vrijdag meer bewolking, kans op een sneeuwbui en minima rond -1 graad.”

“Vrijdag blijft het overwegend droog bij 5 graden als maximumtemperatuur. De zon schijnt geregeld en er waait een matige wind uit het westen tot noordwesten, windkracht 3 tot 4. Zaterdag zijn de veranderingen klein. Het blijft droog en met geregeld zon wordt het 4 graden. In de nacht van zaterdag op zondag minima rond het vriespunt. Zondag steekt er een krachtige wind uit het zuiden tot zuidwesten op, windkracht 6, en langs de Wadden hard tot stormachtig, windkracht 7 tot 8. Eerst is er zon en in de middag volgt er meer bewolking. Het wordt 3 of 4 graden. In de nacht naar maandag gaat het flink regenen. De nieuwe week begint herfstachtig met regen waarbij het zacht is bij 10 tot 12 graden.”

