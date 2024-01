“Woensdag af en toe zon, aan het eind van de week een stevige wind en regen”

De komende dagen lijkt het eerder herfst dan regen. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis kan het aan het einde van de week stevig gaan waaien, waarbij er ook regen valt.

“Woensdag hebben we in de ochtend af en toe zon maar neemt de bewolking gaandeweg de dag toe”, vertelt Kamphuis. “In de middag is het half tot zwaar bewolkt en het blijft droog. De maximumtemperatuur schommelt rond de 8 graden en de zuidwestenwind neemt toe naar matig of vrij krachtig, windkracht 4 tot 5. In de nacht van woensdag op donderdag gaat het enige tijd regenen. Donderdag zijn er flinke opklaringen en blijft het droog. Het wordt 8 graden bij een matige wind uit het westen tot noordwesten, windkracht 3 tot 4.”

“Vrijdag staat er een stevige zuidwestenwind, windkracht 4 tot 5 en is het bewolkt. Vooral in de middag kan er soms wat lichte regen vallen en is het zacht bij 9 of 10 graden. Tijdens het weekend is het op zaterdag bewolkt met hier en daar een buitje, al is het overwegend droog. Zondag klaart het zo nu en dan op. Het blijft droog en op beide dagen staat er een flinke wind uit het westen tot zuidwesten, windkracht 4 tot 5, en is het zacht met 10 of 11 graden. Maandag houdt het zachte weer aan met 11 of 12 graden. Ook dan waait het flink en is het bewolkt met wat druilerige regen.”

