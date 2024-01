Winterprotocol voor buitenslapers van kracht in Groningen

Foto: Stichting Straatwijs

Omdat de gevoelstemperatuur voor maandag op -10 graden Celsius of lager ligt, heeft de gemeente Groningen het winterprotocol in werking gesteld voor dak- en thuisloze buitenslapers.

Wie vandaag een ‘buitenslaper’ ziet, kan dit tot 17.00 uur melden bij het Meldpunt Overlast en Zorg van de gemeente (telefoonnummer 050 587 58 85). Wie zelf een slaapplaats zoekt, kan contact opnemen met het aanmeldpunt van Wender (telefoonnummer 088- 0663000 of 050-3146197). Buiten kantooruren coördineert de GGD de winterregeling. Zij zijn dan bereikbaar via 06-52037443.

De buitenslapers worden ’s nachts opgevangen in de winternoodopvang op de slaapboot Ms Patria aan het Oude Winschoterdiep (Gideonweg) in Groningen. De inloop is van 20.00 uur tot 22.00 uur, maar ook na 22.00 uur kunnen mensen opgevangen worden voor noodopvang. Uitloop is tot uiterlijk 9.30 uur de volgende ochtend.