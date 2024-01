Winter maakt rechtsomkeert: warmer weer met meer wolken, buien en wind

Foto: Joris van Tweel

De vallende sneeuw van de afgelopen dagen verandert komend weekend langzaam in vallende regendruppels. De temperatuur neemt toe, net als de wind. Daarmee lijkt het weer zich terug te draaien van de winter naar de herfst.

Zaterdag lijkt er nog niet veel te veranderen. Tot kort voor het middaguur kan het glad zijn op plekken waar sneeuw en vocht zijn opgevroren. Volgens weerman Johan Kamphuis is er veel bewolking, schijnt nu en dan de zon en wordt het 4 of 5 graden bij een matige wind uit het westen tot zuidwesten.

De nacht naar zondag begint met opklaring en een graad vorst, aldus Kamphuis: “Later volgt er meer bewolking. Zondag is er veel bewolking met in de ochtend wat lichte regen. het wordt 4 graden en de wind neemt toe naar krachtig of hard in de avond. Langs de Wadden in de nacht kans op zuidwesterstorm, windkracht 8 tot 9. Dan gaat het ook regenen.”

Na het weekend wordt de temperatuur zacht, maar kan er ook een zuidwesterstorm opsteken boven de Wadden, besluit Kamphuis: “Ook boven land is het ruig, met een krachtige tot hard uit het westen. Verder is er wat zon, maar vallen er ook buien. Dinsdag en woensdag waait opnieuw het flink en wordt het 8 tot 10 graden. Soms valt er bui, maar het klaart het geregeld op.”