Winkelketen Handyman failliet verklaard; filiaal in Stad blijft voorlopig open

De winkelketen Handyman is deze week failliet verklaard. Handyman verkoopt onderdelen van huishoudapparaten .

Onder het faillissement vallen 38 van de 48 winkels in het Nederland, met zo’n honderd werknemers. Daaronder ook de vestiging in de Oude Ebbingestraat in Stad. De andere tien winkels zijn van franchisenemers. De oorzaak van het faillissement is niet duidelijk. Een curator is bezig met de zaak.

De faillissementsrechter in Breda heeft het vijftig jaar oude bedrijf failliet verklaard. Handyman verkoopt onderdelen voor stofzuigers, wasmachines, koelkasten en multimedia, en artikelen als kabels en afvoerslangen. De winkels blijven voorlopig open, in afwachting van een eventuele doorstart.

Handyman in Groningen raadt klanten aan om, voor zij de winkel bezoeken, de website te raadplegen, i.v.m. de openingstijden.