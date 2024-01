Foto: 112 Groningen

Een winkeldief in de Herestraat moest zijn vlucht voor beveiligers woensdagmiddag al snel opgeven.

Beveiligers van één van de winkels in de straat wisten de man, na een achtervolging van nog geen twintig meter, in de kraag te vatten. Het tweetal beveiligers werkte de dief tegen de grond, in afwachting van de politie.

Die kwam snel ter plaatse en arresteerde de vermeende dief, die naar verluidt roofwaar van meerdere winkels bij zich had.