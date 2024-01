Winkeldief na korte achtervolging aangehouden

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Politieagenten hebben zondagmiddag in de binnenstad, na een korte achtervolging, een winkeldief aangehouden. Dat meldt nieuwsfotograaf Patrick Wind van 112groningen.nl.

De diefstal vond plaats rond 16.00 uur. “Een persoon nam goederen mee uit een sportwinkel in de Herestraat”, vertelt Wind. “Personeelsleden gingen daarop achter de winkeldief aan, en ondertussen werd ook de politie ingeschakeld.” De verdachte, die er lopend vandoor ging, kon in de omgeving van de Peperstraat aangehouden worden. “Agenten hebben de persoon in een politiebusje overgebracht naar het bureau.”

De politie is inmiddels een onderzoek gestart.