Wim van de Pol stopt als bestuurvoorzitter bij Noorderpoort

Foto via Noorderpoort

Wim van de Pol heeft de Raad van Toezicht van Noorderpoort alvast laten weten niet beschikbaar te zijn voor een nieuwe termijn als voorzitter van het College van Bestuur. Daarmee stopt Van de Pol eind dit jaar als baas van de onderwijsinstelling.

“Met mijn 65e verjaardag en het einde van mijn vierde bestuurlijke termijn in zicht, ben ik gaan nadenken over mijn toekomst”, vertelt Van de Pol over zijn afscheid. “Mijn conclusie is dat het goed is om dit jaar het stokje over te gaan dragen. Voor Noorderpoort en ook voor mij persoonlijk voelt dit als het juiste moment om mijn afscheid aan te kondigen. De Raad van Toezicht heb ik over mijn besluit geïnformeerd, om hen zo de tijd te geven voor een zorgvuldig opvolgingsproces. Tot die tijd zet ik me uiteraard vol overgave in, want ik heb het mbo – en zeker Noorderpoort – de afgelopen zestien jaar echt in mijn hart gesloten.”

Wim van de Pol is sinds 2020 als voorzitter van het bestuur van Noorderpoort. Hij vormt het bestuur op dit moment samen met oud-wethouder Paul de Rook. Van de Pol is al sinds 2008 bestuurslid bij de onderwijsinstelling. “Wim en Noorderpoort passen goed bij elkaar”, vertelt Hennie Sanders, voorzitter Raad van Toezicht. “We waarderen dat Wim zijn besluit nu alvast aan ons kenbaar maakt, zodat we ook de zoektocht naar een breed gedragen opvolger kunnen gaan starten. Als het zover is, staan we uiteraard op gepaste wijze stil bij Wims afscheid om hem te bedanken voor zijn inzet.”