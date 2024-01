Wielrenners Olympia’s Tour doen ook Ten Boer aan

De wielrenners die in maart deelnemen aan Olympia’s Tour, de oudste etappekoers van Nederland, doen ook Ten Boer aan. Dat blijkt uit het etappeschema.

Met de rit Baflo-Baflo is het etappeschema van Olympia’s Tour compleet. Deze in schaats- en wielerkringen bekende Noorderrondrit dient als tweede etappe van de koers. Op donderdag 21 maart is zowel de start als de finish van de 141 kilometer lange rit in Baflo.

Olympia’s Tour start in in Medemblik, Noord- Holland en eindigt in het Gelderse Tiel. De tweede etappe, oftewel de Noorderrondrit, is een begrip in Groningen. Niet alleen vanwege de natuurijsklassieker die in 1997 voor het laatst werd verreden, maar ook vanwege de 144 kilometer lange fietsrit.

”Door het verrijden van een etappe als de Noorderrondrit in Olympia’s Tour willen we de Noorderrondrit in ere houden als cultureel erfgoed van de provincie Groningen (…) en een aanjager zijn voor recreatief en sportief fietsen in onze provincie” laat Ludy Bultena namens de Noorderrondritten weten.