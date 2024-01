Wie wint de Popprijs 2023? “Joost, Suzan & Freek of toch Son Mieux”

Foto: Paul Blom

In de Oosterpoort wordt zaterdagavond de Popprijs 2023 uitgereikt. Op sociale media worden verschillende namen van mogelijke winnaars genoemd, waarbij Son Mieux en Joost een lichte voorkeur lijken te hebben.

“Ik denk dat Joost Klein de prijs gaat winnen”, schrijft Anke. Jonas: “Let op mijn woorden: Froukje gaat de prijs in de wacht slepen.” En Sybolt schrijft: “Ik vind dat Wende Snijders nu eindelijk de Popprijs eens moet gaan winnen. Ze heeft met ‘Sterrenlopen’ een schitterend album afgeleverd waarbij er verbinding gezocht wordt naar een nieuwe generatie.” Andere namen die genoemd worden zijn die van Suzan & Freek, Reinier Zonneveld en De Staat.

Acda & De Munnik?

Hoe kijken de experts er naar? ESNS-liefhebber Richard Ridder bijvoorbeeld: “Froukje gaat het denk ik niet worden want zij is al geprogrammeerd op Noorderslag. Eigenlijk kan het vanavond alle kanten op gaan. Om wat namen te noemen: S10 en Acda & De Munnik. En wellicht ook Wende, maar zij zit volgens mij op dit moment in de Verenigde Staten.”

Son Mieux?

Rick van der Velde van OOG Radio gooit ook nog wat namen in de strijd: “Ik denk dat Froukje een grote kans maakt. Of Son Mieux. Vorig jaar werden zij het net niet. Dit jaar zou een revanche kunnen zijn. Ik denk niet dat Joost Klein het wordt, de zanger die namens Nederland naar het Songfestival gaat. Hij moet zich nog bewijzen. Maar het gaat zeker spannend worden!”

Popprijs 2023

De Popprijs is de belangrijkste muziekprijs van Nederland die sinds 1986 jaarlijks wordt uitgereikt. Over de prijs wordt altijd veel gesproken, vooral doordat de winnaar in de aanloop naar de uitreiking doorgaans zeer goed geheim blijft. De winnaar wordt aangewezen door een jury die vooral kijkt of een artiest het afgelopen jaar impact heeft gehad. Vorig jaar ging de prijs naar Goldband.