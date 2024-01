Wethouder ziet parkeerproblematiek ‘House of Groningen’ niet: “Vijftig parkeerplaatsen is goede afspiegeling”

Foto: Google Maps - Streetview

De vijftig beschikbare parkeerplaatsen bij nieuwbouwtoren ‘House of Groningen’ zijn volgens wethouder Philip Broeksma (GroenLinks) van Verkeer voldoende. Dat er niet meer op straat mag worden geparkeerd is volgens hem tijdig met bewoners gecommuniceerd.

De fractie van het CDA had vragen gesteld over de kwestie. Raadslid Etkin Armut van de partij vertelt dat de vijftig parkeerplaatsen op het eigen terrein van de woontoren verdeeld moeten worden over driehonderd woningen in House of Groningen en de naastgelegen woontoren Atlas. “Het tekort aan parkeermogelijkheden zorgt voor problemen. In 2022 werd er in de wijk betaald parkeren ingevoerd, en sinds dit jaar worden er geen parkeervergunningen meer verstrekt aan de bewoners van de beide woontorens, waardoor ze hun auto niet meer op straat kunnen parkeren. Dit dwingt bewoners om hun voertuig te plaatsen in andere wijken, omdat er voor de vijftig plaatsen op het eigen terrein een wachtlijst bestaat. Hierdoor creëren we als gemeente een waterbed-effect.”

Wethouder Philip Broeksma (GroenLinks): “Bij meer parkeervergunningen meer auto’s op straat en die plek is er niet”

Wethouder Broeksma herkent zich niet in die kritiek. Hij herinnert Armut er aan dat er door de gemeenteraad is besloten dat elke initiatiefnemer met een parkeervraag dit zelf op moet gaan lossen op zijn eigen terrein. Als je als gemeente dit gaat oppakken dan gaat het ten koste van de openbare ruimte: “Er is dan minder ruimte voor groen, voor ontmoeten en spelen. De ruimte kun je immers maar voor één doel gebruiken. Als je er voor kiest om elk huishouden een parkeervergunning te geven, dan heeft dit als effect dat er meer auto’s op straat komen te staan, en die plek is er niet.”

Vijftig parkeerplaatsen

Broeksma vertelt dat dit de reden is dat bewoners van de beide woontorens uitgesloten worden van het recht om te kunnen parkeren op straat. “Die afspraak staat ook opgenomen in de huurovereenkomst die ze tekenen. Als mensen er komen wonen, dan kunnen ze dit lezen. En dan kunnen ze de keuze maken of ze er wel of niet willen wonen.” Of vijftig parkeerplaatsen voldoende zijn, ook daar is de wethouder duidelijk over: “Bij de realisatie van de beide torens zijn de parkeernormen uit de beleidsregels 2021 toegepast. Dit heeft geleid in de vijftig parkeerplaatsen en ook de komst van een deelauto.”

“Goede afspiegeling”

Daarnaast meldt de wethouder dat het gaat om 383 woningen, met voornamelijk eenpersoonshuishoudens in de leeftijd van 18 tot 25 jaar. Volgens Broeksma is het aantal parkeerplekken een goede afspiegeling. “In Groningen heeft de helft van de huishoudens een auto, de andere helft heeft dit voertuig niet. Daarnaast is er in de directe omgeving goed openbaar vervoer mogelijk.”