Wethouder wil in gesprek over voortbestaan enige geitenhouder: “Uitkomst staat niet vast”

Foto: Lars Faber

Wethouder Kirsten de Wrede (Partij voor de Dieren) van Dieren wil in gesprek met Egbert ter Veen, de enige geitenhouder in de gemeente, die dreigt te moeten stoppen met zijn bedrijf. Wel zegt De Wrede dat ze niet op voorhand kan laten weten wat de uitkomst van de gesprekken zal zijn.

Het gemeentebestuur wil een nieuw bestemmingsplan met betrekking tot geitenhouderijen invoeren. Ter Veen runt aan de Zijlvesterweg bij Dorkwerd een natuurinclusieve geitenhouderij met ongeveer zestig geiten. Ter Veen: “Het gaat om een familiekudde, waarbij de lammeren tot wel twaalf weken bij de moeder blijven. Dat is ongekend lang in deze sector, omdat het ten koste gaat van veel melk. Wij onthoornen de geiten niet. Geiten mogen naar buiten als ze willen, en er zijn voldoende schuilmogelijkheden.”

“In het administratieve ben ik niet zo goed”

Er is echter één probleem: Ter Veen heeft geen vergunning. Op het gebouw zit een woonbestemming en geen agrarische. Zelf geeft hij ruiterlijk toe dat hij vooral van het praktische is: “In het administratieve ben ik niet zo goed.” Doordat er geen vergunning is dreigt Ter Veen afscheid te moeten nemen van veertig van de zestig geiten. “Het zal lastig zijn om voor deze geiten een nieuwe plek te vinden, dus ze zullen waarschijnlijk naar de slacht gaan. Daarnaast kan ik mijn bedrijf met maximaal twintig geiten niet winstgevend maken. Ik zal dan moeten stoppen.” De afgelopen periode is er een petitie gestart die in korte tijd 1.700 handtekeningen opleverde. Deze handtekeningen werden woensdag overhandigd aan de gemeenteraad.

Wethouder Kirsten de Wrede (Partij voor de Dieren): “Aanleiding is een onderzoek naar de gezondheid”

Wethouder De Wrede is helder: “Ik wil meneer Ter Veen bedanken voor zijn inbreng. En ook voor de eerlijkheid die hij hier aan de dag legt. Om eerst de achtergrond te schetsen. De aanleiding voor dit nieuwe bestemmingsplan is een onderzoek naar de correlatie tussen veehouderijen en de gezondheid van omwonenden. Er zijn onderzoeken uitgevoerd in Brabant en Limburg. En daaruit blijkt dat wonen in de buurt van een geitenhouderij een verhoogde kans op longontstekingen met zich mee brengt.”

“Westerkwartier en Het Hogeland hebben inmiddels een geitenmoratorium ingevoerd”

De Wrede vertelt verder: “Dat resultaat was aanleiding om het onderzoek ook uit te voeren in Utrecht en Gelderland. De conclusie was hetzelfde, ook als het om gebieden ging waar de geitenpopulatie beduidend lager ligt. Het RIVM heeft daarop geadviseerd om daar beleid op te gaan voeren. Het gaat dan om een zogeheten geitenmoratorium: bestaande bedrijven mogen niet uitbreiden, en er mogen ook geen nieuwe komen. De provincie Groningen heeft gezegd dat zij dit niet op gaan pakken, maar dat het aan gemeenten is. Westerkwartier en Het Hogeland hebben dit inmiddels gedaan. En om te voorkomen dat bedrijven naar onze gemeente komen, ligt in onze gemeente het bestemmingsplan ook voor.”

“We leggen de lat bij twintig geiten”

“In dit bestemmingsplan leggen we de lat bij twintig geiten. Dus als je minder hebt dan zien we het als een hobby. Zijn het er meer dan val je onder dit bestemmingsplan. Deze aantallen kunnen per gemeente wisselen. Wij hebben gezegd twintig, omdat je bij weinig geiten ook al een gezondheidsrisico hebt, en we daarnaast in onze gemeente een hoge mensendichtheid hebben.”

“Ik wil het gesprek met Ter Veen aangaan”

Het probleem bij Ter Veen is echter dat het niet om een nieuw bedrijf gaat. Het gaat om een bestaand bedrijf zonder vergunning. “En het gaat ook nog eens over een bedrijfsvoering waar wij als gemeentebestuur volledig achter staan. Er is respect voor dier en natuur. Het is circulair. Indien de gemeenteraad het wenst dan kunnen we in gesprek, en de mogelijkheden tot legalisatie onderzoeken. Er zal dan gekeken moeten worden naar omgevings- en milieuvergunningen. Dat gesprek wil ik aan gaan, maar ik kan op voorhand niet laten weten wat de uitkomst zal zijn.”

D66 overweegt motie

Eerder op de avond hadden verschillende raadsfracties al aan De Wrede gevraagd of ze voor deze geitenhouderij niet een uitzondering kan maken. Ondanks de toezegging om in gesprek te gaan zijn niet alle partijen gerustgesteld. D66 wil dat er volgende week verder over gedebatteerd wordt, waarbij er ook een motie wordt overwogen die Ter Veen duidelijkheid moet geven. Daarnaast hebben verschillende partijen aangegeven een bezoek te willen brengen aan het bedrijf.