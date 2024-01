Wetenschappers universiteit maken spel over streektalen

Taalwetenschappers van de Rijksuniversiteit hebben een bordspel gemaakt: Streektaalstrijd.

Het spel is geïnspireerd op de bekende spelletjes Risk en Triviant. Het spel moet mensen wat bijleren over de streektalen uit Nederland en Vlaanderen.

Vooroordelen

“We willen met het spel ook wat vooroordelen wegnemen over streektalen, want sommige mensen denken negatief over mensen die streektalen spreken”, aldus een van de makers, Raoul Buurke. “Het is ook heel belangrijk levend cultureel erfgoed. Er lopen genoeg mensen rond die het nog spreken zoals opa’s en oma’s”.

Punten scoren

Het doel van het spel is om zo veel mogelijk punten te scoren en gebieden te veroveren met de streektaal van de deelnemers. Spelers verdienen punten door vragen te beantwoorden over taalwetenschappen en streektalen. Ook moeten zij opdrachten uitvoeren.

Buurke en zijn team hopen in de toekomst nog meer bordspellen te ontwikkelen.