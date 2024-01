Werkzaamheden bij Dudok nu echt van start

Foto: Benni Leemhuis

In september vond er een officiële aftrap plaats van de herinrichting van Dudok aan het Diep, maar sinds deze week zijn de werkzaamheden echt begonnen. Het project moet komende herfst klaar zijn.

Dat er op de locatie nu daadwerkelijk gewerkt wordt, dat kan niemand ontgaan. Een rood-wit gekleurde barrier voorkomt dat wegverkeer de linkerbaan richting de Ebbingebrug kan gebruiken. “Eigenlijk is daarmee de nieuwe verkeerssituatie al klaar”, vertelt raadslid Benni Leemhuis van GroenLinks. “Als het project klaar is zal het verkeer ook via de kruising met de Bloemstraat naar de Ebbingebrug kunnen.”

Aan de herinrichting gingen jaren aan voorbereiding vooraf. Een paar jaar gelden werd er een ontwerpprijsvraag bedacht over hoe Dudok aan het Diep eruit moest komen te zien. Marseille Buiten en IRIS Architecten waren de winnaars met hun ontwerp. Het contact met het water is belangrijk in het plan. Een deel van het plein zal in hout worden uitgevoerd, met trappen die richting het water gaan. Onderdeel is ook een vlonder, die een echte eyecatcher moet worden.

De bedoeling is dat er op de locatie gerecreëerd kan worden aan het water, waarbij er ook groen komt. Het voormalige pompstation wordt gerestaureerd. Hierin komt een uitbater die de mensen gaat voorzien van een hapje en een drankje. En of op de locatie straks ook gezwommen kan worden? Daar is Leemhuis duidelijk over: “Dat blijft wel mijn wens en streven.”

Verslaggever Maarten Siepel maakte een reportage over het onderwerp: