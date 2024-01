‘Weg met scherpe punten op richels en beroerde zitplaatsen’

Foto: Rieks Oijnhausen

Het gemeentebestuur moet concrete stappen zetten om de openbare ruimte toegankelijker te maken. Dat stellen de raadsfracties van de PvdA, GroenLinks, Student & Stad en de SP. in een brief aan het college.

Volgens de fracties groeit de bezorgdheid over de aanwezigheid van vijandige architectuur. Het gaat om het doelbewust plaatsen van obstakels in de openbare ruimte om ongewenst gedrag te ontmoedigen, zoals scherpe punten op richels, niet comfortabele zitplaatsen of skatestoppers. Hierdoor worden kwetsbare groepen inwoners uitgesloten, zoals ouderen, dak- en thuislozen en mensen die beperkt mobiel zijn.

“Vijandige architectuur creëert daardoor niet alleen fysieke obstakels, maar ook een gevoelsmatige kloof tussen mensen; wie zich wel en wie zich niet thuis voelen in de stad,” stelt raadslid Rozemarijn Gierkink van de PvdA.

Toen de partijen dit onderwerp eerder aan de kaak stelden, liet het gemeentebestuur weten niet van plan te zijn om er iets aan te doen. Ook daklozen en mensen die geen geld hebben om op het terras te zitten, moeten een rustplek kunnen vinden, aldus Hans de Waard van de SP.