Wedstrijden Keuken Kampioen Divisie voorlopig nog niet allemaal live uitgezonden

Foto: Arend Jan Wonink

De wedstrijden van de Keuken Kampioen Divisie (KKD) waar FC Groningen in speelt worden voorlopig nog niet allemaal live uitgezonden door ESPN. Dat maakt de Keuken Kampioen Divisie vandaag bekend.

Onlangs sloten de clubs een nieuwe TV-deal met de zendmachtigde ESPN. In de deal stond dat niet alleen alle Eredivisie-wedstrijden live zouden worden uitgezonden, maar ook alle wedstrijden van de Keuken Kampioen Divisie, het tweede niveau in Nederland waar FC Groningen na de degradatie van vorig seizoen uit komt. Op dit moment worden er één of twee wedstrijden op een vrijdagavond live uitgezonden en is de rest van de supporters veroordeeld tot het schakelkanaal, waarin alleen sporadisch hoogtepunten voorbij komen.

Opvallend in het statement is de zin: “Dit in tegenstelling tot eerdere berichten die de afgelopen maanden in diverse media – niet zijnde vanuit Keuken Kampioen Divisie en ESPN – de ronde hebben gedaan.” Deze zin is opmerkelijk aangezien zender ESPN in dit bericht juist zegt: “Zo ontvangen alle clubs substantieel meer inkomsten en worden reeds vanaf 2024 alle wedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie en Azerion Vrouwen Eredivisie live uitgezonden op ESPN.”

Navraag bij FC Groningen leert dat er een externe reden is, dat supporters van hun club nog even moeten wachten voordat elke wedstrijd live wordt uitgezonden. Het speelschema van de Keuken Kampioen Divisie ligt namelijk al vanaf het begin van het seizoen vast. Onderdeel van de deal met ESPN is dat elk weekend een KKD-wedstrijd op zaterdag om 16.30 uur en zondag om 16.45 uur gespeeld moet worden. Daarom zouden er dus veel wedstrijden verschoven moeten woren, en daar staat de landelijke politie niet positief tegenover.

Collectieve veranderingen lijken er dus niet te komen. Indivuele wijzigingen in samenspraak met de betreffede gemeente en lokale politie zouden wel kunnen plaatsvinden.

FC Groningen hervat het seizoen aanstaande dinsdag 16 januari met een uitwedstrijd in de KNVB-Beker tegen Excelsior. Omdat dat een bekerwedstrijd is, wordt die wedstrijd sowieso uitgezonden. Of de wedstrijd FC Emmen – FC Groningen (19 januari) wordt uitgezonden is dus nog even afwachten.