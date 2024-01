Watertoren aan Hofstede de Grootkade wint Watertorenprijs

Opening van Hotel Watertoren West

De Groningse Watertoren West aan de Hofstede de Grootkade heeft de Watertorenprijs 2023 gewonnen.

Dat maakte de Nederlandse Watertoren Stichting dinsdag bekend. De watertorenprijs wordt eens per jaar uitgereikt aan de eigenaren van de beste, recent opgeleverde herbestemde watertoren. De Watertoren West krijgt de prijs voor de manier waarop de toren een hotel als nieuwe bestemming heeft gekregen.

“De toren behoudt zijn beeldbepalende karakter voor het silhouet van de stad en voegt een waardevolle bijdrage toe aan het culturele kapitaal van Groningen”, schrijft de watertorenstichting over de toekenning van de prijs. “Het plan voor de herbestemming van de toren grijpt trefzeker de kansen die de toren biedt.”

Het hotel in de watertoren aan de Hofstede de Grootkade ging in februari vorig jaar open, na een lange strijd tussen de ontwikkelaar en de gemeente. De gemeente hield de verbouwing naar een hotel in eerste instantie tegen, omdat de ontwikkelaar er eerst appartementen en flexwerkplekken in wilde bouwen. Vastgoedontwikkelaar Calculus besloot later een hotel met een grote ontbijtzaal in de watertoren aan te leggen.

OOG nam een kijkje in de toren na de opening:

De toren werd in 1912 gebouwd en is ontworpen door de bekende stadsarchitect J.A. Mulock Houwer (1857-1933). De toren is een van de hoogste watertorens (56 meter) van Nederland. Eén van de reservoirs in de toren werd tijdens de bevrijding van Groningen zwaar en onherstelbaar beschadigd. De toren werd eind 2013 door het Waterbedrijf Groningen buiten gebruik gesteld.