Watertappunt geïnstalleerd op Grote Markt: “Tappunt is in een stijlvol jasje gegoten”

Foto: Waterbedrijf Groningen

Op de Grote Markt is dinsdag een watertappunt geïnstalleerd. Het tappunt is onderdeel van de nieuwe Grote Markt.

De openbare drinkwatervoorziening is geplaatst door Waterbedrijf Groningen waarbij men hulp kreeg van firma Bremer. Het tappunt heeft een plek gekregen aan de oostzijde van de Grote Markt, voor het gebouw van studentenvereniging Vindicat. “Speciaal voor de nieuwe Grote Markt is het tappunt in een stijlvol jasje gegoten”, laat het Waterbedrijf weten. Op foto’s is te zien dat het water niet uit een wit tappunt komt, maar dat er gekozen is voor een koperen kleur.

Het watertappunt wordt in gebruik genomen bij de opening. De verwachting is dat de werkzaamheden op de Grote Markt dit voorjaar klaar zijn. De Grote Markt is de vierde locatie in de binnenstad met een tappunt. Andere drinkwatervoorzieningen zijn te vinden op het Broerplein bij het Academiegebouw, bij Forum Groningen op de Nieuwe Markt en op de Ubbo Emmiussingel bij de Museumbrug.