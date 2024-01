Waterschap bindt nu nog niet in voor schaatsliefhebbers: ‘Waterafvoer voor ijspret’

Hoog water in De Onlanden - Foto via waterschap Noorderzijlvest

De waterstanden in het hele gebied van waterschap Hunze en Aa’s dalen gestaag na de afgelopen periode met een hausse aan regenval. De afvoer gaat volop door en het waterschap stelt daarom de activering van het ijsprotocol, bedoeld om natuurijs op de wateren harder te laten aangroeien, op het tweede plan.

“We zijn nog steeds volop water aan het afvoeren”, laat Hunze en Aa’s maandagmiddag weten. “We nemen daarbij de tijd om op ons kanalenstelsel al het overtollige water af te voeren. Zo daalt het waterpeil rustig en gelijkmatig. Hiermee proberen we schade aan kaden en dijken te voorkomen. Maar de waterstanden op de boezem zijn inmiddels flink gedaald. Het waterpeil van het Zuidlaardermeer is nog wel iets verhoogd. Dit heeft iets meer tijd nodig om te zakken. Dat zal de komende dagen gaan plaatsvinden.”

Voorlopig geen ijsprotocol

Met een aantal koude dagen in het vooruitzicht durven veel schaatsliefhebbers te dromen van een rondje over een meer of een kanaal. Daarvoor hebben waterschappen en de gemeente Groningen een ijsprotocol. Dat betekent dat er op sommige wateren niet gevaren mag worden en dat gemalen en stuwen op de laagste stand worden gezet.

Maar daar wil Hunze en Aa’s nu nog niet mee bezig zijn: “We kunnen op dit moment nog geen rekening houden met de vorstperiode en het ijsprotocol. Hiervoor moeten eerst de waterstanden in ons gebied weer op normaal niveau zijn. Dat betekent dat waterafvoer voor de ijsbaan gaat. Het zal nog enige tijd duren voordat al het water dat de afgelopen tijd gevallen is, weer is afgevoerd.”