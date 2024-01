Waarschuwing voor gladheid door bevriezing en ijzel

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Weggebruikers moeten zaterdagavond en in de nacht van zaterdag op zondag rekening houden met gladheid. Voor de provincie Groningen geldt een code geel.

De waarschuwing geldt zondagochtend vanaf 08.00 uur. “Door winterse neerslag kan het in het noorden en midden van het land glad zijn”, meldt het KNMI. “Lokaal kan het verraderlijk glad worden door neerslag op een bevroren ondergrond.” Rijkswaterstaat waarschuwt voor ijzel: “Onze strooiwagens staan paraat. Pas goed op als je de weg op moet.” De waarschuwing geldt tot zondagmiddag 12.00 uur.

Ook zaterdagavond is het op sommige plaatsen al glad. De afgelopen uren is de temperatuur behoorlijk onderuit gegaan. Rond 20.00 uur was het op het meetstation in Eelde 0,3 graden. Op klomphoogte vroor het op dat moment 0,2 graden. Dat betekent dat met name op klinkerwegen het verraderlijk glad kan zijn.