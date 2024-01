VVD in Eerste Kamer gaat spreidingswet steunen: “Dit doet recht aan onze regio, ik ben hier heel blij mee”

Staatssecretaris Eric van der Burg (VVD) staat de media te woord bij de Eerste Kamer. Foto: ingezonden

Dat de VVD in de Eerste Kamer de spreidingswet toch gaat steunen, noemt fractievoorzitter Ietje Jacobs-Setz van de VVD in de Groningse gemeenteraad erg goed nieuws. “Dit besluit doet recht aan onze regio.”

“We hebben deze spreidingswet nodig”, vertelt Jacobs-Setz. “Er zijn nu 110 gemeenten in ons land die helemaal niks doen, waardoor heel veel op het bordje in Groningen komt te liggen. Dat was ook de reden dat ik in november 2022 één van de initiatiefnemers was voor de motie spreidingswet. En voor de duidelijkheid: ik zeg niet dat we geen instroomprobleem hebben. Want dat probleem hebben we ook zeker. En dat moeten we ook aanpakken. Maar dat is de lange termijn. Deze spreidingswet is de korte termijn. We moeten én én doen.”

Marian Kaljouw (VVD): “We willen Ter Apel niet in de steek laten”

Of de spreidingswet er zou gaan komen was lange tijd onzeker. In de Tweede Kamer was de VVD tegen, omdat de wet, volgens de fractie, niets zou veranderen aan de grote instroom van asielzoekers. Daarnaast vond de partij dat met de wet de gemeentelijke autonomie teveel zou worden aangetast. Maar de fractie in de Eerste Kamer heeft meer begrip voor het plan van staatssecretaris Eric van der Burg (VVD). “De wet is niet moeders mooiste”, liet Kamerlid Marian Kaljouw van de VVD weten. “En de wet lost ook niet alle problemen op. Er moet nog veel meer gebeuren, zeker op het gebied van instroom. Maar wij willen de burgemeesters, het COA, Ter Apel en de IND niet in de steek laten.”

Ietje Jacobs-Setz (VVD): “Dit doet recht aan onze regio”

Nu de VVD voor is, is er een meerderheid in de Eerste Kamer waarmee de wet er gaat komen. Volgende week gaat er gestemd worden. Jacobs-Setz: “Ik heb het debat de afgelopen dagen nauwlettend gevolgd. Toevallig moest ik vandaag in de trein naar Utrecht. Door vertraging had ik alle tijd en ruimte om het via mijn oortje te volgen. Dat dit het resultaat is, dat is mooi nieuws. Dit doet recht aan onze regio. Ik ben hier blij mee.”

“Het bezoek aan Stadskanaal heeft de ogen geopend”

Eerder op de dag deed burgemeester Koen Schuiling (VVD) in het radioprogramma Sven op 1 op NPO Radio 1 nog een klemmend beroep om in te stemmen met de spreidingswet. Jacobs-Setz: “Alle kleine beetjes helpen. En we moeten ook eerlijk zijn: er is veel gebeurd tussen augustus en nu. Kijk, in de Tweede Kamer was het lastig. Er zijn daar een heel aantal partijen die zeggen dat er helemaal geen instroomprobleem is. Je kunt dan strijden tot je een ons weegt, maar je verandert dan niets. Wat heel erg heeft geholpen is dat Eerste Kamerleden niet zo lang geleden een bezoek hebben gebracht aan Stadskanaal. In de media zie je vooral de bekende beelden. Maar het is soms ontzettend goed om gewoon in gesprek te gaan, om met eigen ogen te gaan kijken. Dat heeft echt geholpen. En dit resultaat, ja, dat zie ik wel als een overwinning.”