Vrijwilligers verwijderen elzen en wilgen uit veenweidelandschap: “Openheid herstellen”

Foto: Bert Speelman / Het Groninger Landschap

Een koud klusje zaterdag voor de vrijwilligers van Het Groninger Landschap. In de Lettelberterpetten werd de openheid hersteld van het veenweidelandschap. Landschapsbeheerder Bert Speelman is tevreden over het verloop van de dag.

Hoi Bert! Hoe ging het vandaag?

“Het is heel goed gegaan. Ik hoorde je zeggen dat het een koud klusje was, maar dat viel wel mee. Het was best wel goed te doen, en als je aan het werk bent, dan word je ook vanzelf wel warm. Met een groep van ongeveer tien mensen hebben we de openheid van het veenweidelandschap hersteld.”

Dat was ook nodig?

“De afgelopen jaren hebben we in dit gebied, dat onderdeel uit maakt van de westelijke Onlanden, een brede sloot en een brede oever aangelegd. Een onderdeel was om een mooie rietzone te creëren. En eigenlijk gaat dat heel goed. Maar behalve riet krijgen ook wilgen en elzen er voet aan de grond. En dat wil je niet. We willen niet dat er een houtwal of -singel ontstaat. Daarom hebben we vandaag met de vrijwilligers deze elzen en wilgen teruggezet. En met terugzetten bedoel ik weghalen.”

Wat is de meerwaarde van zo’n rietzone?

“Het zorgt voor een hogere biodiversiteit. Wat we bijvoorbeeld zien is dat reeën zich er heel graag in verschuilen. Maar ook verschillende vogels vertoeven er graag. Het is een veilige plek waar ze zich kunnen verstoppen voor natuurlijke vijanden. Dus wat dat betreft kun je echt spreken van een succes. Alleen moeten wij er voor zorgen dat de rietzone ook echt een rietzone blijft. Dat het open blijft.”

De werkzaamheden werden uitgevoerd door vrijwilligers. Hoe zit dat?

“Bij Het Groninger Landschap zijn heel veel vrijwilligers actief. Ik ben landschapsbeheerder in de Lettelberterpetten, en voor de klussen die gedaan moeten worden, kan ik een beroep doen op een groep van ongeveer vijftien vrijwilligers. Voor deze klus vandaag waren er ongeveer tien man in het veld. En dat gaat hartstikke goed, ik ben daar ook heel blij mee. We beginnen altijd met een kopje koffie en wat mooie verhalen. Daarna gaan we aan de slag.”

Ik kan me voorstellen dat mensen die dit gesprek lezen misschien ook interesse hebben …

“We zijn altijd op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Dat kan in een klusteam zijn, maar bijvoorbeeld ook als excursieleider of als gastheer of -vrouw. Een actueel overzicht van wat we zoeken vind je op onze website. Daar kun je ook reageren op de verschillende functies.”

Veenweidelandschap

Het veenweidelandschap behoort binnen Europa tot de oudste en meest oorspronkelijke cultuurlandschappen. In Nederland is het relatief goed bewaard gebleven. De typische kenmerken (lange, smalle kavels en sloten, lintdorpen, een lage horizon en een imposant wolkendek erboven) zijn op tal van schilderijen terug te zien.