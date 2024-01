Vrijdag opklaringen met in de avond opnieuw (winterse) neerslag, na zaterdag warmer met flinke wind

Foto: Joris van Tweel

Tot en met zaterdag blijft het fris in ons gebied en laat de zon zich met enige regelmaat zien. Wel is er donderdag en vrijdag nog kans op een (winterse) bui, die vanaf donderdagavond tot en met vrijdagochtend voor gladheid kan zorgen. Na zaterdag wordt het warmer in ons gebied en begint de temperatuur weer de dubbele cijfers in te gaan.

Woensdagavond is er, met name in de kustgebieden, kans op gladheid door opvriezing. Het KNMI heeft de weerswaarschuwing ‘code geel’ afgegeven voor de provincie Groningen. Die waarschuwing geldt tot donderdagochtend 10.00 uur.

Volgens weerman Johan Kamphuis zijn er donderdag verder flinke opklaringen, afgewisseld door enkele wolkenvelden: “Het blijft vrijwel overal droog. Het wordt 3 of 4 graden bij een zwakke of matige wind uit het noordwesten. Komende nacht zijn er eerst opklaringen, later neemt de bewolking toe gevolgd door lichte sneeuw, regen en ijzel.”

Na een nacht met temperaturen onder het vriespunt, is er vrijdagochtend is er eerst kans op lichte winterse neerslag. Kamphuis: “Verder is er geregeld zon en blijft het de rest van de dag droog. Het wordt 5 graden bij een matige tot vrij krachtige wind uit het westen tot zuidwesten. In de nacht minima rond het vriespunt. Zaterdag is het droog en ook dan waait het stevig ui het westen tot zuidwesten. Er is geregeld zon en het wordt 5 graden.”

Kamphuis stelt dat het na zaterdag waarschijnlijk warmer wordt: “Zondag wordt het met 8 tot 10 graden een stuk zachter. Langs de Wadden steekt een harde tot stormachtige zuidwester op en er is kans op een buitje. In de nacht kans op zuidwesterstorm langs de Wadden. Begin volgende week is het erg zacht bij 10 tot 12 graden en blijft het flink waaien. Naast wat zon vallen er enkele buien.”