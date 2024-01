Vrijdag buien met harde wind, in het weekend rustig weer met af en toe zon

Foto: Martin Nuver (112 Groningen)

Vrijdagochtend trekken buien weg naar het zuidoosten. Bij de buien is er kans op flinke windstoten, zo rond 80/90 km/uur. Daarna klaart het op en blijft het droog.

Door: Johan Kamphuis

De maximumtemperatuur daalt van 11 graden in de ochtend naar 8 in de middag. Verder waait er een vrij krachtige tot krachtige van zuidwest naar west tot noordwest draaiende wind, kracht 5 tot 6. In het Waddengebied hard, windkracht 7.

Zaterdag wordt een rustige en droge dag. Er is af en toe zon, maar wolken krijgen de overhand. Bij een zwakke zuidelijke tot zuidwestelijke wind wordt het 7 graden. In de nacht minima dichtbij het vriespunt.

Ook zondag is het vrij rustig weer bij een zwakke tot matige wind uit het zuiden tot zuidoosten, windkracht 2 tot 3. Er zijn flinke zonnige perioden bij 7 graden als maximumtemperatuur.

Maandag en dinsdag blijft het droog en met af en toe zon wordt het 9 of 10 graden bij doorgaans niet al te veel wind. Daarna gaat het weer flink waaien en valt er nu en dan een bui. Aan de temperatuur verandert weinig.