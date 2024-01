Vrijdag bewolkt, af en toe wat regen, vanaf zaterdag nachtvorst

Vrijdag is het bewolkt en zijn er perioden met (lichte) regen, aldus weerman Johan Kamphuis. Het wordt 4 graden bij een zwakke of matige wind uit oost tot noordoost. In de nacht is het meest droog maar bewolkt bij minima rond het vriespunt.

Zaterdag wordt een bewolkte en waterkoude dag met een temperatuur rond het vriespunt. Het blijft op de meeste plaatsen droog en de noordoostenwind neemt toe naar matig, windkracht 3 tot 4. In de nacht is er lichte vorst: -1 tot -3 graden. Hier en daar kan een sneeuwbuitje vallen.

Zondag blijft het droog en kan de zon af en toe doorbreken. Het wordt 1 graad bij een matige noordoostenwind, kracht 3 tot 4. In de nacht -3 of -4 graden.

Maandag zijn de veranderingen klein. Het is koud bij +1 graad. Het is wisselend bewolkt, maar het blijft droog.

De nachten daarop wordt het nog wat kouder: maandagnacht -5 graden, dinsdagnacht zelfs rond -7. Daarna wordt de vorst waarschijnlijk getemperd door een invallende noordenwind. De temperaturen lopen op, maar kou blijft dicht in de buurt.