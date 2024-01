Voorzitter Volksvermaken stapt op vanwege conflict binnen bestuur

Foto via KVV (Koninklijke Vereeniging voor Volksvermaken)

Karina Stapensea heeft besloten om op te stappen als voorzitter van de Koninklijke Vereeniging voor Volksvermaken (KVV) in Groningen. Dat meldt DvhN, op basis van een mail aan betrokkenen. Stapensea houdt het na tien maanden voor gezien, zo stelt de krant, omdat er een conflict zou zijn met de penningmeester van de organisatie achter onder meer de Sinterklaasintocht, het Gronings Ontzet en de paasviering in Stad.

Stapensea pakt haar biezen, omdat er een conflict zou zijn rond de viering van het 150-jarige bestaan van Volksvermaken deze zomer. De penningmeester pleitte voor een uitgebreide viering, maar zou geen inzage willen geven in de financiële situatie. De overige bestuursleden hadden daardoor, zo schrijft de krant, geen inzage in het beschikbare budget. In afwezigheid van de penningmeester werd daarom besloten de geplande viering beperkt te houden.

Bij terugkeer werd de penningmeester boos en daarmee was de vertrouwensbreuk binnen het bestuur compleet, stelt DvhN. De twee hoofdbetrokkenen wilden beiden niet reageren op de situatie. De situatie binnen Volksvermaken is volgens de krant al tijden problematisch. Nog voor de aanstelling van Stapensea in maart, als opvolger van oud-voorzitter Harrie den Ham, stapten twee bestuursleden op vanwege conflicten. Daarnaast zou Volksvermaken kampen met onzekerheid over geld en te weinig vrijwilligers.

Volksvermaken stelde Stapensea in maart aan als voorzitter. Stapensea, die in het dagelijks leven werk als ambtelijk secretaris van de ondernemingsraad bij Cosis, was ruim twintig jaar actief voor de KVV.