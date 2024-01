Volgende week zaterdag openbaar afscheid van Beno Hofman, herdenkingsbijeenkomst en ‘proost’ voor overleden stadshistoricus

Foto via website Beno Hofman

Het was Beno Hofman’s uitdrukkelijke wens om afscheid te nemen van zijn stad en de Stadjers. Dat afscheid komt er volgende week zaterdag, met een herdenking in de Nieuwe Kerk en een ‘proost’ op Beno in EM2.

Herdenking en proosten

De stadshistoricus overleed vorige week donderdag op 69-jarige leeftijd. De uitvaart van Beno heeft inmiddels in besloten kring plaatsgevonden.

Volgende week zaterdag (13 januari) krijgen ook anderen die Beno een warm hart toedragen de kans om samen terug te blikken op het rijke leven van de bekende Stadjer. Meerdere sprekers zullen het woord nemen tijdens de bijeenkomst in de Nieuwe Kerk, ter nagedachtenis aan ‘het geheugen van Groningen’. Na het afscheid in de Nieuwe Kerk is er de mogelijkheid om, geheel in de geest van Beno, te proosten op zijn leven in EM2 op Suikerunieterrein. The Wild Berrys treden op, dus er kan zelfs gedanst worden.

Herdenking in Nieuwe Kerk, borrel in EM2

De herdenkingsbijeenkomst vindt plaats op zaterdag 13 januari. Gasten zijn welkom vanaf 19.00 uur in de Nieuwe Kerk aan het Nieuwe Kerkhof in Groningen. De herdenking begint om 19.30 uur. De afscheidsborrel in EM2 (Suikerlaan 6 in Groningen) begint om 21.00 uur.

