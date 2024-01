Volgende fase voor nieuwe wijk Stadshavens: “Kritiek en complimenten zijn welkom!”

Er gaat een nieuwe fase in de voor de nog te ontwikkelen wijk Stadshavens. In het gebied tussen het Damsterdiep en de Eemshaven komen in eerste instantie 2400 woningen en ruimte voor commerciële en maatschappelijke instellingen.

Het omgevingsplan, dat voorheen het bestemmingsplan was, is ter inzage voorgelegd aan de inwoners van de gemeente Groningen. “We vragen onze inwoners nu om hierop te reageren. Dat kan kritiek zijn, maar complimenten zijn ook welkom natuurlijk,” vertelt wethouder wonen Rik van Niejenhuis bij de onthulling van een groot bouwdoek voor de wijk. “Dat kunnen mensen online doen, maar bijvoorbeeld ook bij het projectbureau van Stadshavens. Elke woensdag vanaf 14.00 uur zijn er dan ook mensen die met je mee kunnen kijken,” aldus de wethouder.

Dat grote bouwdoek moet iedereen er straks op attenderen dat er gebouwd gaat worden in Stadshavens. Aan gebouw van de oude EMG hangt al een mooi frame, maar het doek ligt toch nog een beetje treurig in het grasveldje ervoor. “We hadden de vergunning nog niet binnen,” lacht Van Niejenhuis. “En wij moeten ons natuurlijk wel gewoon aan onze eigen regels houden.” Volgende week zal het grote bouwdoek opgehangen worden.

Inwoners van Groningen kunnen de komende tijd feedback geven op de plannen voor de nieuw te ontwikkelen wijk. Onderdeel van de plannen is dat de oude COVA-schoorsteen, de oude timmerfabriek en de EMG blijven bestaan. Zodra alle reacties zijn verwerkt wordt het plan voorgelegd aan de gemeenteraad. Als die akkoord geeft kunnen de bouwplannen nog concreter worden uitgewerkt. De eerste bouwwerkzaamheden worden dan waarschijnlijk in 2026 verwacht.