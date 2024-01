Vijlbrief tijdens startbijeenkomst Nij Begun: “Mensen verwachten van ons dat we leveren’

Foto via Groninger Bodem Beweging

In Bad Nieuweschans kwamen maandagochtend bestuurders en ambtenaren uit Groningen en uit Den Haag bij elkaar voor de startbijeenkomst van ‘Nij Begun’, de plannen die het (inmiddels demissionaire) kabinet heeft om Groningen te compenseren voor het aardbevingsleed.

De bijeenkomst was de officiële aftrap van de programma’s binnen ‘Nij Begun’, waarin het kabinet tussen nu en 2030 zo’n 22 miljard euro beschikbaar stelt om haar ‘ereschuld’ naar Groningen in te lossen. Staatssecretaris Vijlbrief van Mijnbouw gaf tijdens de bijeenkomst onder meer een update over de dingen die nu al in gang zijn gezet en wat er komend jaar gaat gebeuren.

In een speech stelde Vijlbrief onder andere dat het beleid, de uitvoering en het bestuur de komende tijd moeten gaan ‘leveren’: “De weg van de minste weerstand is de weg naar de stilstand. Niet alles kan, niet alles lukt tegelijk. Dat snappen mensen heel goed. Daar voor stáán, voor de lastige keuzes die soms nodig zijn, is óók betrouwbaar zijn.”

Stand van zaken en vooruitblik

Tegelijk met de startbijeenkomst stuurde Vijlbrief een brief naar de Tweede Kamer, met daarin een update over de voortgang van de aangekondigde maatregelen.

Vijlbrief stelt dat de ‘schadeafhandeling volgens daadwerkelijk herstel’ (geen oorzakelijk onderzoek naar bevingsschade beneden de 60.000 euro) uiterlijk eind juni 2024 beschikbaar komt voor alle bewoners uit het effectgebied. In het eerste kwartaal van dit jaaar begint ook de inzet van de ‘gemeentelijke knelpuntenpot’, waarmee gemeenten sociaaleconomische en psychosociale knelpunten in de versterking en schadeafhandeling kunnen oplossen. Denk aan huishoudens waar vanwege aanhoudende stress en spanningen rond het versterkingsproces de ouders van een gezin met drie kinderen er psychisch behoorlijk doorheen zitten.

Henk Nijboer (uit Stad) werd begin vorige maand al aangesteld als kwartiermaker voor de sociale agenda. Daar komt dit jaar nog een kwartiermaker bij voor de economische kant van ‘Nij Begun’. Verder willen Rijk en regio begin februari meer duidelijkheid hebben over hoe om te gaan met verschillen in de gestelde maatregelen rond verduurzaming.