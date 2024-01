Vijlbrief erkent: Economische Zaken ging in 2018 niet goed om met Staatstoezicht

Foto via Groninger Bodem Beweging

Het ministerie van Economische Zaken is in 2018 niet goed omgegaan met de onafhankelijkheid van het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM). Dat laat staatssecretaris Hans Vijlbrief van Mijnbouw weten aan de NOS, in een reactie op een artikel in NRC. Daarin wordt bemoeienis van het ministerie aangetoond met de publicatie van een rapport van het SodM over de nasleep van de gaswinning in Groningen.

De krant vroeg via de Wet open overheid gespreksnotities op van Inspecteur-generaal der Mijnen Theodor Kockelkoren op. Daaruit blijkt dat toenmalig secretaris-generaal Camps van het ministerie van Economische Zaken in 2018 twee keer met nadruk aan Kockelkoren vroeg om de publicatie van een advies over het versterken van huizen in Groningen uit te stellen.

Daarbij zou Camps onder meer “onrust in de regio” en “hogere zaken” hebben aangehaald als beweegreden, zo stelt het NRC. Het SodM weigerde en stelde alleen vatbaar te zijn voor een oproep van de toenmalige minister (Eric Wiebes). Ook Wiebes vroeg daarna om uitstel, maar bond in toen Kockelkoren weigerde.

Hans Vijlbrief, staatssecretaris voor Mijnbouw binnen het ministerie van Economische Zaken, laat weten afstand te nemen van de acties van de manier waarop ambtenaren binnen zijn ministerie in 2018 omgingen met het rapport van SodM. Volgens Vijlbrief zijn er de afgelopen jaren stappen gezet om de onafhankelijkheid van het SodM te verbeteren. De staatssecretaris stelt dat er meer maatregelen volgen om de onafhankelijkheid van het SodM te borgen.