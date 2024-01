Vijftiende editie Quiz Contest in Martinikerk

SONY DSC

In de Martinikerk wordt op zaterdag 3 februari de vijftiende editie gehouden van de Open Nederlandse Quiz Contest. Dat is een groot formaat Pubquiz, of zo u wilt een Churchquiz.

Aan het kennisevenement namen vorig jaar 114 teams deel. Dit jubileumjaar hoopt de organisatie op een uitverkochte kerk, met 120 teams. De basis werd gelegd in Café de Toeter, waar al meer dan twintig jaar pubquizzen worden gehouden.

Vanwege de gezelligheid en grote bezoekersaantallen bedachten de organisatoren in 2009 dat het tijd werd voor een Open Nederlandse Quiz contest. In de Martinikerk is volgens de organisatie sprake van een bijzondere sfeer en akoestiek; vandaar de grote populariteit van het evenement.