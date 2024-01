Vijftiende editie Open Nederlandse Quiz Contest voor het eerst uitverkocht

Open Nederlandse Quiz Contest

Arianne Vreeburg was vanochtend te gast bij OOG Radio in de OOG Ochtendshow. Zij kwam vertellen over de vijftiende editie van de Open Nederlandse Quiz Contest. De OOG Ochtendshow luister je iedere werkdag van 07:00 – 09:00 uur. Beluister hier het interview van Alexander Termeer, Danny Koster en Arianne Vreeburg.

De vijftiende editie Open Nederlandse Quiz Contest is voor het eerst uitverkocht en vindt plaats op zaterdag 3 februari in de Martinikerk. Nationale en internationale teams zullen strijden om de titel ‘Beste quiz team van 2024’. De quiz bestaat uit verschillende rondes waarin onderwerpen aan bod komen zoals kunst en cultuur, showbizz, nieuws en topografie. Dit jaar worden meer prijzen dan voorgaande jaren uitgereikt, omdat het de vijftiende editie is waar in totaal honderdtwintig teams aan meedoen.

Om zo hoog mogelijk te eindigen tijdens deze wedstrijd is enige quizervaring handig, vertelt Vreeburg. Op de vraag waar een goede quizvraag aan moet voldoen, zegt ze het volgende: ‘Een goede vraag moet voldoen aan een feit. Als je kennis hebt, zou je het moeten weten, maar zelfs als je het niet weet zou je door de vraagstelling het antwoord moeten kunnen beredeneren.’

Beluister hier alle radio-interviews van de OOG Ochtendshow.