Vermeend bankhelpdeskfraudeur nam geld op en betaalde met gestolen pinpas in Stad

Foto's via Politie

De politie wil weten die deze man is, die samen met een andere man geld heeft gepind en betaald in Groningen met een bankpas van een 79-jarig slachtoffer van bankhelpdeskfraude.

Het slachtoffer werd op 11 november gebeld door iemand die zich voordeed als een bankmedewerker. Hierbij werd een afspraak gemaakt voor het ophalen van de betaalpas en telefoon. De persoon die aan de deur kwam, zou de volgende dag de telefoon weer terugbrengen.

De volgende ochtend nam het slachtoffer contact op met zijn bank. Toen bleek dat er een geldbedrag was afgeschreven. Videobeelden wijzen uit dat dit onder andere is gebeurd aan de Diamantlaan in Groningen. Ook op andere locaties zijn twee verdachten te zien.

“We hebben een idee wie de ene verdachte is”, schrijft de politie over de zaak. “Maar de identiteit van de tweede verdachte die hier op de foto’s te zien is weten we niet.”

Heb jij informatie over deze zaak of (her)ken jij de verdachte? Tip ons dan via het tipformulier of bel ons via de opsporingstiplijn 0800-6070. Meld je het liever anoniem? Bel dan Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.