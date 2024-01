Verkeersongeluk op A28 zorgt voor lange file richting Haren

Wegverkeer op de A28 tussen Groningen en Assen moet dinsdag aan het einde van de middag rekening houden met vertraging. Door een verkeersongeluk staat er een forse file.

Rond 17.20 uur vond er ter hoogte van Haren een ongeluk plaats waarbij in ieder geval één personenwagen is betrokken. Verkeer dat de stad uit rijdt, richting Assen, komt bij het Julianaplein al in de file te staan. Rijkswaterstaat meldt dat er rond 17.45 uur ruim vijf kilometer file staat, en dat automobilisten rekening moeten houden met een vertraging van meer dan vijftig minuten.

Rijkswaterstaat adviseert automobilisten richting Zwolle om om te rijden via de A7, A6 en N50.

Later meer.