Verkeerscontrole binnenstad mondt uit in achtervolging: “Vuurwapen, drugs en illegaal vuurwerk in beslag genomen”

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Politieagenten hebben zaterdagavond in de binnenstad twee 25-jarige inwoners van de gemeente Midden-Groningen aangehouden. Bij het onderzoek werd een vuurwapen, drugs, verboden messen en illegaal vuurwerk aangetroffen.

“Tijdens een surveillance wilden wij een personenauto in de binnenstad controleren”, meldt de politie op sociale media. “Vrij snel nadat het voertuig tot stilstand was gekomen, ging de bijrijder er rennend vandoor. Na een korte achtervolging te voet, konden we deze persoon aanhouden. Voor ons was de mislukte vluchtpoging reden om extra goed het voertuig te controleren. Op de achterbank zagen wij een aanzienlijke hoeveelheid harddrugs liggen. Hierop werd ook de bestuurder van het voertuig aangehouden.”

De beide mannen werden overgebracht naar het politiebureau. “Daarna zijn we naar een woning in Foxhol gegaan om deze te doorzoeken. Daar troffen wij een vuurwapen, drugs, een contant geldbedrag, verboden messen en illegaal vuurwerk aan. Alle goederen zijn door ons in beslag genomen. Het duo blijft voorlopig vastzitten en ons onderzoek gaat verder.”