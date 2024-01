Vergroeningsproject Zonneweide Glimmen werpt zijn vruchten af: “Van 114 naar 130 soorten gegaan”

Foto: zonneweideglimmen.nl

Een project waarbij de biodiversiteit op zonneweides een duwtje in de rug krijgt werpt zijn vruchten af. Uit de eerste resultaten blijkt dat het aantal soorten planten op de Zonneweide Glimmen in een jaar tijd is gegroeid van 114 naar 130.

Zonneweide Glimmen is één van de vijf zonneparken die samen een leergemeenschap vormen. Het gaat om een project van Grunneger Power en Natuur- en Milieufederatie Groningen. “Het project bestaat uit experts en vrijwilligers die onderling kennis en ervaringen uitwisselen, waarbij het gaat om het letterlijk groener maken van de zonneweides. Dit kan bijvoorbeeld gerealiseerd worden door een ander maaibeleid, het zaaien van bloemen, het planten van struiken en het plaatsen van bijenhotels”, laat Martijn van der Glas van Natuur- en Milieufederatie Groningen weten.

Dat doel gaat echter gepaard met uitdagingen. Zonneparken bestaan namelijk vaak uit rijen zonnepanelen die dicht op elkaar zijn gebouwd, waarbij de onderliggende grond geen zon en regen krijgt. Een extra uitdaging is dat zonneparken vaak aangelegd worden op minder goede grond. In het project gaat dan ook niet alles direct goed. Zo blijken niet alle planten te willen groeien op zure grond. Ook blijken de zonneweides erg in trek zijn bij reeën en hazen. Het doel is om met alle ervaringen een handreiking te schrijven, die anderen helpt bij het natuurinclusief inrichten van bestaande en nieuwe coöperatieve zonneparken, waardoor de biodiversiteit geholpen wordt.

Behalve Zonneweide Glimmen maken ook Zonnepark Vierverlaten, Mikkelhorst in Haren, Zonnepark Meerdorpen en Sunbrouck in Zuidbroek deel uit van de leergemeenschap.