Verdwenen ‘Grote Kijker’ uit Ten Boer staat nu in het Friese Boijl

De Grote Kijker in Boijl - Foto: OJP 't Zwaantje (via Facebook)

De afgelopen achttien jaar stond De Grote Kijker, het cortenstalen kunstwerk van Herbert Koekkoek, op de ‘spottershill’ in het landschapspark van Ten Boer. Maar sinds 19 december was het kunstwerk verdwenen. Waar nog even werd getwijfeld over een mogelijke protestactie, kwam zondagavond het antwoord: de grote verrekijker staat in het Friese Boijl.

OJP ’t Zwaantje, de oudejaarsvereniging van het Friese dorp, onthulde het kunstwerk op oudejaarsavond tijdens een bijeenkomst in dorpshuis De Tille. De oudejaarsvereniging doet ieder jaar een eindejaarsstunt

“De Kijker kijkt normaal uit over de stad Groningen”, vertelt één van de leden van de oudejaarsvereniging tijdens de bijeenkomst. “Maar de komende dagen gaat hij ons helpen om de toekomst van Boijl voor de komende jaren te bekijken. Zo willen we zien hoe we, ook de komende jaren, het dorpsleven, hoog kunnen houden.”

De komende week gaat ’t Zwaantje contact opnemen met de gemeente Groningen, kunstenaar Koekkoek en de media of het hoe en wanneer het kunstwerk terugkomt in Ten Boer.

De Grote Kijker staat sinds 2005 op het hoogste punt van het landschapspark bij Ten Boer. Het kunstwerk werd drie jaar ervoor gemaakt door Koekkoek, als symbool voor het bestuurlijk samenwerkingsverband tussen de voormalige gemeente Ten Boer en degemeente Groningen.