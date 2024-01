Veel voetbalwedstrijden geschrapt wegens winterse omstandigheden

Foto Andor Heij

Door de winterse omstandigheden van de laatste dagen gaan zaterdag diverse voetbalwedstrijden niet door waarbij Groningse clubs bij betrokken zijn.

Zo is het veld van Winsum dat in de eerste klasse tegen GVAV Rapiditas zou spelen te slecht.

In de tweede klasse zijn FC Lewenborg – Drenthina en VEV’67 – VV Groningen afgelast.

In de derde klasse zijn tot nu toe afgelast: The Knickerbockers tegen Be Quick 1887 zaterdag, Helpman zaterdag – WVV en Mamio – Groen Geel.

Ook Harkstede – Haren en Oosterparkers – SC Stadspark zaterdag in de vijfde klasse gaan niet door.

De kans bestaat dat er vrijdagavond en zaterdagmorgen nog meer wedstrijden worden geschrapt.