UMCG hoopt binnenkort 900ste vlaggetje te kunnen plaatsen op transplantatielandkaart

De landkaart met de honderden vlaggetjes. Foto: UMCG

Wie de UMCG-afdeling waar longtransplantatiepatiënten worden verpleegd wel eens heeft bezocht, heeft misschien de landkaart wel eens zien hangen. Een kaart vol met vlaggetjes. Binnenkort hoopt men het 900ste vlaggetje te kunnen plaatsen.

De landkaart heeft een emotionele waarde voor patiënten en medewerkers van het ziekenhuis. “Als een patiënt na de longtransplantatie weer naar huis kan, dan ronden we de opname af door de patiënt een vlaggetje te laten zetten bij zijn of haar woonplaats”, vertelt internist Erik Verschuuren van het longtransplantatieteam. “Dat is altijd weer een bijzonder en soms ook heel emotioneel moment.”

De meeste vlaggetjes zijn in de provincie Groningen geplaatst. Maar wie goed kijkt ziet dat het transplantatieteam patiënten uit het hele land heeft behandeld. “Onlangs hebben we voor de 900ste keer een longtransplantatie gedaan”, zegt Verschuuren. Wanneer deze patiënt naar huis mag, zal de mijlpaal aan vlaggetjes een feit zijn.